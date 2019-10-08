Названы фавориты Нобелевской премии мира 2019

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8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 02:15  |  vz.ru
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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с ТрампомФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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Ошибка выжившего мертвого не научит

Алексей Алешковский, сценарист
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Только она дает гарантии выживания. Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Названы фавориты Нобелевской премии мира 2019

              8 октября 2019, 00:58

              Текст: Антон Никитин

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              Американский журнал Time назвал наиболее вероятных претендентов на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года.

              В эту пятницу в Осло Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира 2019 года. По данным Нобелевского института, в этом году на премию претендует 301 кандидат, из которых 223 – это частные лица и еще 78 – различные организации. Официальный список кандидатов держится в секрете, сообщает Time.

              Журнал подготовил подборку наиболее вероятных претендентов на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года, отметив при этом, что «Нобелевский комитет редко предсказуем».

              По версии журнала, явным фаворитом на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года является Грета Тунберг, которая прославилась своими выступлениями на тему изменения климата. В августе 2018 года 15-летняя Тунберг устроила забастовку у здания шведского парламента. Чуть более чем через год к протестам подростка присоединились около 4 млн человек. В сентябре Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите по климату, осудив мировых лидеров за бездействие в борьбе с изменением климата.

              Если Тунберг победит, то станет самым юным обладателем Нобелевской премии мира, отмечает издание.

              Еще одним претендентом на премию является премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, который подписал мирное соглашение со своим коллегой из Эритреи Исайей Аферки, пообещав уладить пограничный конфликт между странами. С момента прихода к власти Ахмед также отстаивал роль женщин в политике – он назначил женщин на половину из 20 министерских постов правительства, включая первую женщину-министра обороны страны, сообщает издание.

              Сильным претендентом на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года издание считает премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, которая стала «символом сочувствия, неповиновения и силы» в связи с трагическими событиями в Крайстчерче, где в марте этого года в двух мечетях погиб 51 человек и десятки получили ранения. Если Ардерн выиграет, она станет первым человеком из Новой Зеландии, который удостоился Нобелевской премии мира, говорится в статье.

              Будучи вождем бразильских аборигенов, Раони Метуктире всю свою жизнь защищал свой дом – тропический лес Амазонки. В августе этого года 89-летний Метуктире приехал на саммит G7, чтобы обсудить Амазонку с мировыми лидерами после того, как пожары уничтожили большую часть тропических лесов.

              Международная группа «Репортеры без границ» находится на переднем крае борьбы за свободу СМИ и свободу выражения мнений, защищая журналистов по всему миру и подчеркивая несправедливость по отношению к ним. Организация выступила против Саудовской Аравии после убийства обозревателя Джамаля Хашогджи саудовскими оперативниками в консульстве его страны в Стамбуле. Если победят «Репортеры без границ», они станут первой организацией, продвигающей свободу прессы, которая получит Нобелевскую премию мира, отмечает издание.

              Агентство ООН по делам беженцев, созданное после Второй мировой войны, стремится помочь перемещенным лицам, спасающимся от войны и преследований по всему миру. Его офис получил две Нобелевские премии мира в 1954 и 1984 годах и присуждение премии в 2019 году было бы своевременно. В июле этого года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев публично заявило о своей обеспокоенности нововведением администрации Трампа, запрещающим большинству людей, пересекающих южную сухопутную границу США, просить в Штатах убежище, говорится в статье.

              Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале прокомментировал начало Нобелевской недели, в ходе которой объявят о лауреате премии мира за 2019 год: «Как обычно, есть ставки на победителя, хотя известно, что комитет любит удивлять. Из перечня журнала Time наиболее вероятными выглядят самый молодой и самый старый претенденты – Грета Тунберг (16) и Раони Метуктире (почти 90). Оба – активисты модной ныне экологической темы: первая про изменение климата, второй – леса Амазонии. Известна амбициозность Нобелевского комитета, который хочет влиять на мировую политику, стимулируя важные и актуальные процессы, так что экология выглядит самой «хайповой». Но посмотрим».


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