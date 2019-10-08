Названы фавориты Нобелевской премии мира 2019

Американский журнал Time назвал наиболее вероятных претендентов на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года.

В эту пятницу в Осло Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира 2019 года. По данным Нобелевского института, в этом году на премию претендует 301 кандидат, из которых 223 – это частные лица и еще 78 – различные организации. Официальный список кандидатов держится в секрете, сообщает Time.

Журнал подготовил подборку наиболее вероятных претендентов на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года, отметив при этом, что «Нобелевский комитет редко предсказуем».

По версии журнала, явным фаворитом на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года является Грета Тунберг, которая прославилась своими выступлениями на тему изменения климата. В августе 2018 года 15-летняя Тунберг устроила забастовку у здания шведского парламента. Чуть более чем через год к протестам подростка присоединились около 4 млн человек. В сентябре Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите по климату, осудив мировых лидеров за бездействие в борьбе с изменением климата.

Если Тунберг победит, то станет самым юным обладателем Нобелевской премии мира, отмечает издание.

Еще одним претендентом на премию является премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, который подписал мирное соглашение со своим коллегой из Эритреи Исайей Аферки, пообещав уладить пограничный конфликт между странами. С момента прихода к власти Ахмед также отстаивал роль женщин в политике – он назначил женщин на половину из 20 министерских постов правительства, включая первую женщину-министра обороны страны, сообщает издание.

Сильным претендентом на присуждение Нобелевской премии мира 2019 года издание считает премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, которая стала «символом сочувствия, неповиновения и силы» в связи с трагическими событиями в Крайстчерче, где в марте этого года в двух мечетях погиб 51 человек и десятки получили ранения. Если Ардерн выиграет, она станет первым человеком из Новой Зеландии, который удостоился Нобелевской премии мира, говорится в статье.

Будучи вождем бразильских аборигенов, Раони Метуктире всю свою жизнь защищал свой дом – тропический лес Амазонки. В августе этого года 89-летний Метуктире приехал на саммит G7, чтобы обсудить Амазонку с мировыми лидерами после того, как пожары уничтожили большую часть тропических лесов.

Международная группа «Репортеры без границ» находится на переднем крае борьбы за свободу СМИ и свободу выражения мнений, защищая журналистов по всему миру и подчеркивая несправедливость по отношению к ним. Организация выступила против Саудовской Аравии после убийства обозревателя Джамаля Хашогджи саудовскими оперативниками в консульстве его страны в Стамбуле. Если победят «Репортеры без границ», они станут первой организацией, продвигающей свободу прессы, которая получит Нобелевскую премию мира, отмечает издание.

Агентство ООН по делам беженцев, созданное после Второй мировой войны, стремится помочь перемещенным лицам, спасающимся от войны и преследований по всему миру. Его офис получил две Нобелевские премии мира в 1954 и 1984 годах и присуждение премии в 2019 году было бы своевременно. В июле этого года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев публично заявило о своей обеспокоенности нововведением администрации Трампа, запрещающим большинству людей, пересекающих южную сухопутную границу США, просить в Штатах убежище, говорится в статье.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале прокомментировал начало Нобелевской недели, в ходе которой объявят о лауреате премии мира за 2019 год: «Как обычно, есть ставки на победителя, хотя известно, что комитет любит удивлять. Из перечня журнала Time наиболее вероятными выглядят самый молодой и самый старый претенденты – Грета Тунберг (16) и Раони Метуктире (почти 90). Оба – активисты модной ныне экологической темы: первая про изменение климата, второй – леса Амазонии. Известна амбициозность Нобелевского комитета, который хочет влиять на мировую политику, стимулируя важные и актуальные процессы, так что экология выглядит самой «хайповой». Но посмотрим».