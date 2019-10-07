Расшифровано содержание проклятия возрастом 1500 лет

Итальянский ученый из университета Вероны Аттилио Мастрочинке смог расшифровать «проклятие танцовщицы», записанное на свинцовой пластине 1500 лет назад, сообщают СМИ.

Пластинку с «проклятием» нашла итальянская археологическая группа на территории современного Израиля в середине XX века, передает «Российская газета» со ссылкой на Live Science.

Надпись пытались расшифровать на протяжении 70 лет. Артефакт был создан в VI веке нашей эры, его нашли городе Кесария, располагавшемся на средиземноморском побережье.

Мастрочинке смог расшифровать текст с помощью технологии Reflectance Transformation Imaging (RTI), которая проанализировала и сопоставила изображения пластинки с разных углов при разном освещении.

Текст записан на греческом языке, проклятие занимает 110 строк. Оно направлено против танцовщицы по имени Манна, выступавшей в Кесарии. Автор проклятия призывает танцовщицы многочисленных демонов.

Отмечается, что Манна могла быть популярной и знаменитой личностью, автором текста мог быть соперник или соперница.

«Свяжите ноги вместе, препятствуйте танцу Манны. Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Манна будет танцевать в театре...», – говорится в тексте проклятия.

Автор проклятия просит помощи у нескольких богов, включая древнеегипетского бога магии и мудрости Тота.

Сама табличка сейчас находится в Археологическом музее Милана.

В сентябре в Египте «черные археологи» нашли под жилым домом древний храм эпохи Птолемеев.