Германии предрекли наибольшие потери от новых пошлин США

США собираются ввести пошлины против ряда европейских товаров на сумму 7,5 млрд долларов. Предполагается, что сильнее всего новые меры ударят по Германии, пишет издание Die Welt.

Введение пошлин США против европейских товаров на 7,5 млрд долларов планируется из-за субсидий Брюсселя производителю самолетов Airbus, выделение этих средств ВТО считает незаконным. Больше всего от новых мер пострадают немецкие товары, их больше всего в списке изделий, попавших под пошлины, передает «Ино ТВ» со ссылкой на статью издания.

Под пошлины попадут товары на сумму порядка 2,4 млрд долларов. В их числе значатся сварочные устройства, отвертки, плоскогубцы, а также кофе и объективы для камер.

По данным издания, Вашингтон планирует полностью применить эту меру, пошлина на ввоз европейских самолетов составит 10%, на немецкие строительные товары и ряд другой продукции планируются пошлины 25%.

Напомним, СМИ сообщали, что США намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза.

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза из-за незаконной помощи ЕС компании Airbus.