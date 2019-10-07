Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – до 64,76 рубля, курс евро поднялся на 11 копеек – до 71,06 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 58,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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