На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.24 комментария
В Киеве вновь начался митинг против ограничений НАБУ и САП
Митинг против ограничений НАБУ и САП организовали в Киеве
Жители Киева вышли в среду на акцию протеста против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишут украинские СМИ.
Уточняется, что митинг проходит возле сквера Ивана Франко, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».
Протестующие требуют вернуть независимость антикоррупционных ведомств и назначить избранного главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).
По информации издания, на месте проведения митинга усилены меры безопасности: присутствует значительно больше сотрудников правоохранительных органов по сравнению с предыдущими подобными акциями.
Ранее Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес писал, что Зеленский допустил роковую ошибку, ограничив независимость НАБУ и САП.
Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.