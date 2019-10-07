Эксперт объяснил данные о попытке американцев захватить Нафтогаз

«Для того чтобы скинуть Трампа, используются обвинения в том, что в любой другой момент считалось бы нормальными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов. Так он прокомментировал появление в США публикаций о попытке бизнесменов из окружения Трампа захватить контроль над украинским Нафтогазом. Эксперт объяснил, что даст американцам подобный захват.

Сам факт появления в американской прессе подобного рода сообщений о вмешательстве бизнесменов, близких к Дональду Трампу, в суверенные дела других государств, призван бросить тень на нынешнюю администрацию США – и это является частью медийной кампании против Трампа, отметил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Накануне в американской прессе появились сообщения о том, что группа бизнесменов из окружения Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась назначить новое руководство украинской нефтегазовой компании Нафтогаз, чтобы затем подконтрольные компании смогли заключать выгодные для них сделки. Как передало Associated Press со ссылкой на источники, в марте обсуждался план по замене главы «Нафтогаза» Андрея Коболева на одного из топ-менеджеров компании Андрея Фаворова.

Ранее издание Politico сообщило: министр энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского увеличить число граждан Соединенных Штатов в наблюдательном совете «Нафтогаза». По данным издания, Перри считал, что такие изменения помогут «Нафтогазу» «сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России и увеличить объем американских инвестиций».

«Попытка взять под контроль Нафтогаз Украины воспринимается как что-то запредельное, хотя этим же США занимались и при предыдущих президентах», – отметил Дмитрий Абзалов. – Сомневаюсь, чтобы Бараку Обаме кто-то предъявлял претензии по поводу того, что он инициировал разделение газотранспортной системы Украины». Так, напомнил он, сама концепция разделения Нафтогаза была разработана ранее по предложению экспертов USAID – Агентства США по международному развитию, официальной структуры, финансирование которой проходит в бюджете Соединенных Штатов одной строкой с Госдепартаментом. «Финансирование осуществлялось через USAID, то есть напрямую через американский бюджет», – подчеркнул Абзалов.

«К слову, хотел бы напомнить, что американские коллеги требовали изменить состав совета директоров «Русала», включить туда граждан США. Более того, они потребовали, чтобы главой совета директоров также был бы человек с американским гражданством», – добавил Абзалов. И эта схема не вызвала какого-либо возмущения в американской прессе, добавил эксперт.

Суть и смысл американской схемы взятия под контроль Нафтогаза не изменилась, подчеркнул собеседник. «Изначально существовало ограничение на то, чтобы кто-то покупал газотранспортную систему (ГТС) Украины, это было прописано в законодательстве. Однако при Порошенко было принято решение о том, чтобы пустить в эту сферу иностранных инвесторов, в том числе приглашались американские компании к участию в управлению газотранспортной системой», – напомнил Абзалов.

«Во-первых, контроль США над ГТС Украины – это очень важный инструмент давления на Газпром, – подчеркнул эксперт. – Во-вторых, контроль над Нафтогазом, и разделение Нафтогаза – это способ влиять на решение Киева вести закупки того же самого «голубого топлива» у США». Эксперт напомнил о соглашении Киева с Польшей о поставках дополнительных объемов американского сжиженного природного газа (СПГ) через терминал Свиноуйсьце на Балтийском море. «Другой пример – явно не выгодное для Киева решение министра энергетики и угольной промышленности Украины о закупке американского угля», – отметил Абзалов.

В-третьих, затягивание переговоров по транзиту российского газа в Европу, заявления о том, что Европе необходимо торпедировать российские газотранспортные проекты, не выгодные США, такие как «Северный поток-2», – все это идет по линии министерства энергетики Украины, указал Абзалов. Следовательно, взятие под прямой контроль США этого ведомства также представляет прямой интерес для США.

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