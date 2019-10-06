Названа причина отмены визита Могерини в Белоруссию

Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан объяснил белорусским СМИ перенос визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Минск.

По его словам, это связано с несовпадением графиков дипломатов и не повлияет на дружеские отношения Минска и Брюсселя, передает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ.

Хан заверил, что серьезных причин для отмены визита не было.

Ранее на этой неделе МИД Белоруссии подтвердил, что визит Могерини в Минск, запланированный на 4 и 5 октября, переносится, как и мероприятие по программе «Восточное партнерство», также планируемое в эти дни.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября находился в Житомире, где проходил форум регионов Белоруссии и России с участием президентов двух стран.