Неженатым парам разрешили снимать один номер в гостиницах в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия разрешила неженатым парам из-за рубежа снимать один номер на двоих в гостиницах, сообщает Би-би-си.

Требование предъявлять для снятия одного номера свидетельства о браке сохраняется только для граждан Саудовской Аравии, передает «Интерфакс».

Ранее также сообщалось, что власти Саудовской Аравии решили позволить женщинам служить в вооруженных силах королевства.