Актриса Марина Куклина умерла на 34-м году жизни

На 34-м году жизни умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина, которая снималась в российских и украинских сериалах «Возвращение Мухтара – 5», «Пес», «Анна Герман».

О ее смерти сообщила актриса Римма Зюбина. О причинах смерти не сообщается, пишет «Страна».

Куклина (в замужестве Куклина-Май) родилась 12 июня 1986 года. С 2007 года работала в Киевском театре юных зрителей на Липках. В кино снималась с 2009 года. Сыграла в 49 фильмах и сериалах, среди которых «Возвращение Мухтара – 5», «Кафе на Садовой», «Пес», «Анна Герман», «Женский доктор».