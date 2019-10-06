На Камчатке ввели красный код опасности для авиации

В связи с тем, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 10 км, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила для авиации «красный» код опасности.

Сейсмическая активность вулкана продолжается. Спутники зафиксировали облако пепла на высоте 9,5-10 км над уровнем моря. Следы его зафиксированы на расстоянии 1 тыс. 80 км к северо-западу от вулкана, сообщает RT.