США отказались признавать провал переговоров с Северной Кореей

Оценка, которую представители КНДР дали переговорам с США в Стокгольме, не отражает «содержание и дух» состоявшихся «хороших дискуссий», заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Она отметила, что переговоры продлились восемь с половиной часов. По ее словам, американская сторона «привнесла творческие идеи и провела хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР».

Ортагус рассказала, что был проведен обзор ситуации, которая сложилась после саммита в Сингапуре. В Стокгольме США и КНДР согласились с необходимостью усилить совместную работу над решением «проблем, волнующих обе стороны», передает РИА «Новости».

Также Ортагус сообщила, что американцы «предварительно» изучили «новые инициативы», которые сулят «прогресс» в каждом из направлений, намеченных в Сингапуре.

Она подчеркнула, что стороны «не преодолеют 70-летнее наследие войны и вражды на Корейском полуострове в течение одной субботы», передает ТАСС.

Представители США приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели для новых переговоров с КНДР.

Напомним, посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил, что переговоры провалились. КНДР предложила «остановить переговоры до конца года».

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