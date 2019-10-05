Симоньян рассказала о дискриминации при поиске квартиры в Москве

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, как в молодости искала съемную квартиру в Москве, но получала отказы из-за армянского происхождения.

Обсуждение в Сети началось с поста журналиста Антона Красовского, который вместе со своим молодым человеком ищет новое жилье для аренды в Москве. «Два *** (гея – прим. ВЗГЛЯД) с двумя собаками – обстоятельства непреодолимой силы конечно для съема квартиры в Москве. Проще таджикской семье с двумя детьми», – написал он в Facebook.

На этот пост отреагировал журналист Сергей Минаев. «Давно заметил, что самые ублюдки – это люди, гоняющие телеги в стиле «я вообще не гомофоб/ антисемит/ шовинист. У меня даже есть друзья из геев/ евреев/ хачей», – написал он.

Позже в беседу включались и Симоньян, рассказав о собственном опыте поиска квартиры. «Это вы не пробовали с моей внешностью и фамилией снять квартиру в Москве. Полгода я слушала вот это «кроме кавказцев». В итоге, на смотрины вместо меня пошел мой вполне славянский друг, и вот так я сняла свою первую квартиру в Москве. Впрочем, как и вторую, и третью, и все последующие», – написала она в Telegram.