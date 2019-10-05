Студентку зверски убили в Подмосковье

Тело девушки со следами удушения и колото-резаными ранениями было обнаружено в одном из частных домов в Домодедово.

Тело было обнаружено вечером в пятницу, 4 октября. На шее девушки был ремень, передает РЕН ТВ.

Родители девушки были в отъезде в день убийства. О произошедшем в полицию сообщила ее сестра.

В соцсетях сообщают, что убитая являлась студенткой МГТУ им. Баумана.

«В голове не укладывается. Подруга рыдает, говорит, светлая, отличница, только в Бауманский поступила. Жить и жить», – пишут в Сети.

Известно, что в доме, где убили студентку, были деньги, однако преступник ничего не украл. По предварительной информации, девушка запустила его в дом сама.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ГСУ СК по Московской области сообщили, что в данный момент проводятся оперативные мероприятия по задержанию причастного к преступлению лица, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саратове нашли тело девушки с 50 ножевыми ранениями. Позже в совершении преступления признался ее друг детства – молодой человек сообщил, что решился на убийство из-за долга в 2 тыс. рублей.