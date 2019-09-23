Саратовский студент признался в убийстве из-за долга в 2 тыс. рублей

Обвиненный в убийстве подруги детства в Саратове студент признался в преступлении и сообщил следователям, что решился на убийство из-за отказа вернуть долг в 2300 рублей.

«31 июля еще встретились, и я ей тогда одолжил 2300 рублей. Потом через полторы недели я у нее спрашиваю: «Ну ты вернешь их вообще?», она стала «динамить». Я за ней бегал, уговаривал, потом стал угрожать. У меня была цель именно убить», – сообщил обвиняемый в ролике, опубликованном СУ СК по Саратовской области во «ВКонтакте».

Он также в подробностях рассказал об обстоятельствах произошедшего. По его словам, он дожидался жертву в подъезде дома на улице Вишневой.

«Когда увидел, что она заходит в подъезд, спустился, достал нож, стал ждать ее за стеной, и, когда она вышла ко мне навстречу, я на нее напал и стал наносить серию ножевых ударов. Потом решил, что она могла остаться в живых, и зашел обратно в подъезд, нанес ей еще серию ножевых, после чего я уже оттуда ушел», – сообщил подозреваемый.

Источник в силовых структурах РИА «Новости» рассказал, что обвиняемый является студентом Саратовской государственной юридической академии.

Ранее следствие сообщало, что 18-летний подозреваемый подкараулил 18-летнюю подругу детства, нанес ей несколько ножевых ранений, из-за чего жертва скончалась на месте. По версии следствия, девушка заняла у него деньги и отказалась возвращать. Полицейские задержали подозреваемого «по горячим следам», он полностью признал вину.