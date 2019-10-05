Ведущий «60 минут» объяснил необходимость передач об Украине с помощью мема

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов подключился к дискуссии об освещении украинской темы на российском телевидении.

«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Публикацией Попова поделились его супруга и соведущая шоу Ольга Скабеева, а также теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Ранее ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин заявил, что российские телезрители устали от темы Украины.

В четверг Владимир Путин, отвечая на реплику киевского политолога Михаила Погребинского на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», согласился с тем, что «выставлять соседнюю страну, братский народ в невыгодном свете» нельзя. По его мнению, СМИ могут критиковать политиков, но никак не народ.

Телеведущая Ольга Скабеева отметила, что российские журналисты никогда специально не выставляют Украину в невыгодном свете.

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