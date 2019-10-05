Подведены итоги форума «Таврида»

В субботу, 5 октября, в Крыму завершился форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Он впервые проводился на протяжении пяти месяцев подряд под Судаком в бухте Капсель.

Всего в мероприятиях форума приняли участие порядка 5 тыс. человек из всех регионов страны: архитекторов, дизайнеров, режиссеров, актеров, танцоров, медийщиков, нароников, комиков, рэперов, танцоров, художников, скульпторов, литераторов и других, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С 11 мая в рамках 15 тематических смен молодые профессионалы творческих специальностей встречались и общались с заслуженными деятелями культуры и искусства, делились своим опытом, разрабатывали совместные проекты, участвовали в грантовом конкурсе и создавали профессиональные сообщества.

«Это был самый продолжительный и насыщенный этап в истории Тавриды: пять месяцев, 15 тематических смен, более 350 различных мероприятий, 5 тыс. молодых профессионалов и 80 партнеров – лидеров различных креативных индустрий. Вместе с участниками мы начали строить первый в России арт-кластер, и наш опыт уже начал распространяться в регионы. Ребята уезжают в свои территории с новыми идеями, полезными знакомствами, ответами на свои профессиональные вопросы, весомой поддержкой своих проектов. Кстати, грантовый конкурс в этом году побил все рекорды – всего Таврида разыграла гранты в сумме 178 млн 650 тыс. 300 рублей на 311 проектов молодых творцов», – рассказал руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

Заключительным событием форума стало закрытие творческой резиденции «Таврида Лит», которая объединила 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей страны. Участники вместе с известными писателями, экспертами и лауреатами ведущих литературных премий страны оттачивали мастерство владения словом, узнавали о тенденциях современной российской литературы. Своим опытом с ребятами поделились Роман Сенчин, Шамиль Идиатуллин, Сергей Шаргунов, Екатерина Матюшкина, Ольга Новикова, Виталий Пуханов и другие. Победителями грантового конкурса на литературной резиденции стали 13 участников. Общая сумма грантов резиденции составила 10 млн рублей.

«Я впервые на Тавриде, и для меня это по-настоящему уникальный шанс попасть в сообщество единомышленников, поэтов. У себя в городе я курирую проект, который помогает молодым поэтам прокачивать и работать с навыками публичных выступлений, вести свое творчество. Поездка на Тавриду стала для меня шансом выйти на новый уровень как в личном творчестве, так и в плане проекта. За время резиденции я приобрела множество полезных знакомств, вдохновляющих встреч с экспертами, волонтерами и участниками. Это возможность провести несколько дней в условиях творческого интенсивна. Всегда есть альтернатива, всегда можно выбирать вид деятельности, менять их, что очень полезно. Подтверждая также стереотипы о поэтах, природа вдохновляет работать над своим творчеством. Анализировать его гораздо приятнее в неформальной обстановке, под прибой, чем в каких-то стенах, кабинетах, строгих залах и прочем», – поделилась Диана Фледан, участница форума «Таврида» из Новосибирской области.

В этом году Таврида расширилась до масштабного арт-кластера в 56 гектаров, на территории которого в августе также прошел первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ», объединивший 92 тыс. гостей. Кроме того, к 2022 году планируется запуск круглогодичного Образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств «Арт-резиденция «Таврида», который станет образовательной кросс-платформой для представителей культурных и креативных индустрий.

Организатором мероприятий выступает автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных инициатив».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводился с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (прошел с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).

Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».