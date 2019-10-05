Медведь убил экс-депутата госсобрания Якутии

Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя в Оймяконском районе, сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

Водовозов сообщил, что в данный момент тело Крылова «на вездеходах транспортируют в Томтор», передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что медведь в Оймяконе напал на бывшего парламентария, владельца Строительного рынка в городе Якутске.

Сообщалось, что Крылов с компанией отправился на охоту. Он ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, когда на дорогу выскочил медведь. Экс-депутат выстрелил в зверя, а затем решил подойти к нему; в этот момент на него напал другой медведь, который оказался рядом.

Ранее медведь убил грибника в Хабаровском крае, а на Аляске гризли убил французского композитора Жюльена Готье.