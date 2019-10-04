Учителем года стала преподаватель русского из Волгограда Лариса Арачашвили

Во всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2019» победила преподаватель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщают информационные агентства.

Как заявила глава Минпросвещения России Ольга Васильева, «был действительно бескомпромиссный, очень честный конкурс».

«Вы видели состояние Ларисы, когда было объявлено о том, что победителем стала она – у нее было большое удивление», – приводит слова министра РИА «Новости».

Арачашвили, которая работает в школе № 55 «Долина знаний», посвятила победу своим ученикам.

В финале конкурса также участвовали учитель французского Марина Зезкова (Санкт-Петербург), учитель географии Павел Красновид (Подмосковье), учитель биологии Наиль Мирсаитов (Татарстан) и учитель химии Вероника Романова (Саратов), передает «Интерфакс».

В номинациях «Учитель-дефектолог России» и «Педагог-психолог России» победили Екатерина Балдина (Москва) и Михаил Алагуев (Улан-Удэ).

Людмила Копенкина (Астрахань), Тимофей Разбегин (Москва), Татьяна Рачева (Пермь), Дарья Платонова (Балашиха), Иван Долуев (Москва) получили приз «За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах», учитель истории и обществознания Александр Мамаев (Омская область) – «За социальное лидерство», учитель физики Виталий Ерохин (Тюмень) – «За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры мира среди обучающихся», учитель английского языка Анна Корзунина (Кировская область) и учитель русского языка и литературы Юлия Мальцева (Курск) – «За профессиональное владение русским языком».

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