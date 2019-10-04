Отмена депутатской неприкосновенности на Украине оказалась фейком

Главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев заявил, что депутатская неприкосновенность на Украине по прежнему действует, несмотря на отмену этой нормы в конституции страны.

«Раскрученная тема с отменой депутатской неприкосновенностью закончилась тем, чем и следовало ожидать – пшиком. «Как же, – может спросить читатель – Ведь отменили же соответствующую норму конституции?». Конституции – да, отменили. Но все самое интересное у нас обычно прописано не в конституции, а в других документах. Например, в уголовно-процессуальном кодексе, который все еще запрещает задерживать или арестовывать депутата», – написал Ткачев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эта норма также запрещает проводить обыск в помещениях парламентария и прослушку его телефона без санкции Рады.

«Надо отдать должное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: он действительно внес в парламент законопроект № 1009, который исключал из УПК эту норму, таки реализуя отмену неприкосновенности. Однако депутаты себе не враги, и голосовать за него отказались. Законопроект вернули на доработку, и... убрали из него все, что касается упрощения уголовного преследования депутатов», – пояснил журналист.

Он добавил, что депутаты проголосовали за скорректированный документ.

Украинские депутаты благодаря уголовно-процессуальному кодексу сохранили свою неприкосновенность, резюмировал Ткачев.

Напомним, в сентябре Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.