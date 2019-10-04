Российские поп-звезды записали гимн российских учителей

Исполнители Дмитрий Колдун и Юлия Михальчик записали в честь Дня учителя песню, посвященную российским педагогам, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«5 октября страна отмечает День учителя, и к этому празднику дуэт эстрадных звёзд Дмитрия Колдуна и Юлии Михальчик записал песню-гимн, посвящённую миссии учительства», – говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.

«Песня адресована всем преподавателям страны, но есть конкретный педагог, который вдохновил на её создание. Это 85-летняя Сталина Филипповна Гагина, заслуженный учитель Республики Мордовия. Один из её учеников Виктор Бирюков выступил с идеей создать гимн учителям в знак благодарности к их важному и нелёгкому труду», – сообщает ведомство.

Сталина Филипповна Гагина преподает более сорока лет, идея создать песню в благодарность за ее труд пришла ее ученикам. Сейчас Сталина Филипповна продолжает учить детей.

Видео публикует YouTube-канал ArtMoskovia.ru.

Кроме того, в честь Дня учителя Общероссийский народный фронт запустил онлайн-флешмоб «Поздравь своего учителя».