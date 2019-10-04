Новак рассказал об определении цены транзита газа через Украину

Министр энергетики Александр Новак заявил, что цена транзита газа через Украину будет определяться в соответствии с европейским законодательством.

«В соответствии с европейским законодательством, цена транзита будет определяться в соответствии с этим законодательством. И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, как это было ранее, это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить», – сказала он в эфире радиостанции Business FM, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить существующий контракт на прокачку газа через Украину.