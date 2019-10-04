Олимпийская чемпионка Мамун стала мамой

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун стала мамой.

Титулованная спортсменка состоит в браке с пловцом Александром Сухоруковым. Ребенок появился на свет в четверг, 3 октября. Фото появилось в Instagram Маргариты Мамун.

Мамун стала победительницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро в многоборье. На счету 23-летней спортсменки восемь золотых медалей на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы. Мамун приняла решение приостановить спортивную карьеру по окончании сезона 2016 года, а 4 ноября 2017 года объявила об окончательном завершении карьеры гимнастки.

31-летний Сухоруков – серебряный призер Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете 4х200 метров вольным стилем, а также двукратный победитель чемпионата Европы и чемпионата мира на короткой воде.

Как пишет портал «Чемпионат», Мамун начала встречаться с Сухоруковым в 2013 году. В 2016 году после победы Мамун на Олимпиаде пловец заявил, что задумывается о свадьбе. 8 декабря 2016 года он сделал гимнастке предложение на Олимпийском балу. 8 сентября 2017 года Сухоруков и Мамун поженились.