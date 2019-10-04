Мужчина в Новой Москве пострадал от взрыва после курения на балконе

Закуривший на балконе в Новой Москве мужчина пострадал из-за разгерметизации банки с ацетоном и последовавшего за этим хлопка, сообщил источник в экстренных службах.

«На балконе квартиры на девятом этаже произошла разгерметизация банки с ацетоном. Предварительно, пострадал один человек», – рассказал источник РИА «Новости» в экстренных служб столицы.

Взрыв произошел на балконе девятого этажа в многоквартирном доме городского округа Щербинка. По данным Telegram-канала Mash, в результате хлопка на балконе выбило окна.

Местная жительница сняла на видео последствия инцидента. По ее словам, после случившегося по квартире ходил мужчина, он крестился, пытался слезть с балкона и кричал о помощи. Очевидцы вызвали на место службу спасения.

На ваш взгляд Одобряете ли вы запрет курения на балконах? Да (я курильщик)

Да (я некурящий)

Нет (я курильщик)

Нет (я некурящий)



По словам источников, причиной взрыва стало то, что мужчина курил во время работ с ацетоном.

В сентябре в России запретили курить на балконах, а в октябре впервые собрались выписать штраф за курение на балконе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о нововведении, у которого оказалось немало противников.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД