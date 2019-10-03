В России впервые собрались выписать штраф за курение на балконе

После пожара на балконе многоэтажного дома в городе Изобильный Ставропольского края местному жителю собрались выписать штраф в связи с изменением правил противопожарного режима.

«3 октября в 11.26 произошел пожар на балконе многоэтажного жилого по адресу: Изобильненский городской округ, г. Изобильный, пер. Школьный, д.2а. Площадь пожара 0.5 квадратных метров. Причина пожара – неосторожность при курении», – сообщает ГУ МЧС по Ставрополью в соцсети «ВКонтакте».

Никто не пострадал, однако мужчине, который устроил пожар, грозит штраф.

«Виновному лицу в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в Правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством», – отметили в МЧС.

Напомним, в России запретили курить на балконах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о нововведении, у которого оказалось немало противников.

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