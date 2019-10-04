Лавров обсудил «Северный поток – 2» с главой МИД Дании

Министры иностранных дел России и Дании Сергей Лавров и Йеппе Кофод на прошлой неделе в ходе встречи в Нью-Йорке обсуждали ситуацию вокруг разрешения на продолжение строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Двустороннего контакта у нас [с представителем Дании] не было, но эта тема затрагивалась в Нью-Йорке в ходе встречи министров иностранных дел двух стран», – сообщил он РИА «Новости» на полях сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Ранее в пятницу источники сообщили, что у Копенгагена больше нет политических претензий к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне.

В среду президент России Владимир Путин объяснил политические разногласия вокруг «Северного потока – 2».

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