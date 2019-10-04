Глава BP решил уйти в отставку

Генеральный директор британской нефтегазовой компании BP Боб Дадли решил покинуть свой пост 31 марта 2020 года после 40 лет работы в компании.

Его место займет Бернард Луни, который в настоящее время возглавляет в BP направление разведки и добычи, передает РИА «Новости».

Всего Дадли проработал в BP 40 лет, из которых девять лет он занимал пост ее гендиректора.

BP, до мая 2001 года British Petroleum – транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании дает деятельность в США.