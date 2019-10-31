Польская церковь отказалась признавать «ПЦУ»

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) в обращении к патриарху Константинопольскому Варфоломею заявила, что отказывается признавать «Православную церковь Украины (ПЦУ)» под руководством Епифания, говорится в сообщении на сайте ПАПЦ.

«Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей церкви, а не для группы отступников-раскольников. Отступники от учения святой церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия», – приводит текст заявления «Страна.ua».

В апреле польская православная церковь подтвердила отказ признавать автокефалию «новой церкви» на Украине.

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