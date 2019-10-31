Путин призвал сделать поездки в Калининград выгоднее путешествий за границу

Президент Владимир Путин считает необходимым предпринять дополнительные шаги для улучшения транспортной доступности Калининграда.

На встрече с представителями общественности Калининградской области президента попросили увеличить финансирование программы, в рамках которой калининградская молодежь ездила бы в целевые образовательные поездки по другим регионам и городам России, передает РИА «Новости».

«Это вопрос связанности российский территории, это и стоимость авиационных билетов прежде всего. Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, я думаю, что этого недостаточно еще, нужно там предпринять дополнительные шаги, чтобы легко можно было и выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, и выгоднее, чем куда-то за границу», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что «связанность страны должна быть обеспечена». «Я сейчас не буду перечислять все возможности, которые есть, но мы над этим думаем, и я обязательно поддержу ваше предложение и попрошу здесь представителей администрации подключиться и правительства, обязательно», – добавил президент.

Напомним, в сентябре президент Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты по стране в этом году опережает инфляцию.