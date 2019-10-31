Путин поддержал идею развивать новые формы содержания детей-инвалидов

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области поддержал идею развивать альтернативные формы содержания детей-инвалидов помимо направления их в интернаты.

Одна из участниц встречи рассказала о двух социальных домах в Санкт-Петербурге, где небольшими группами живут дети-инвалиды. Она отметила, что эти дома были построены на частные деньги, а расходы города на оплату соцуслуг по обеспечению ухода за детьми там оказались ниже расходов интернатов. В итоге, участница встречи предложила открывать подобные дома по всей России, отметив, что этот подход более гуманный в сравнении с содержанием в интернатах, передает ТАСС.

«Я знаю об этом опыте в Петербурге, он действительно очень хороший», – ответил президент, признав, что при строительстве крупных медицинских учреждений, часто заботятся об экономии средств, а качество услуг от этого падает.

«Когда небольшое количество ребятишек, требующих особого ухода, собираются, примерно 15-30 человек, но не сотнями, тогда с ними, конечно, легче работать. А если вы говорите, что и дешевле, тогда тем более надо тиражировать такой опыт, изучить его, методически рекомендовать в регионы и поддержать с федерального уровня. Попробуем это сделать», – заявил Путин.

После этого он попросил вице-премьера Татьяну Голикову, Минфин и Минэкономразвития изучить данное предложение, чтобы распространить этот опыт.

Напомним, в мае 2019 года о реформе домов-интернатов Владимира Путина просила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Также сообщалось, что по итогам 2018 года в России число детей с инвалидностью увеличилось почти на 20 тыс.