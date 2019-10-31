Бундесверу передали первый модернизированный танк Leopard 2A7V

Немецкий концерн Krauss-Maffei-Wegmann представил последнее поколение танков Leopard. Новейшая модификация получила индекс 2A7V. Руководитель проекта, подполковник Йорг Шмерер заявил, что новая машина «технически совершенна» и представляет новое поколение с точки зрения боевой эффективности.

Генеральный директор KMW Франк Хаун отметил, что с новым боевым оснащением танки смогут «адекватно поддерживать войска» на поле боя и реагировать на все угрозы. Он отметил, что танк получил улучшенные системы обнаружения и защиты от снарядов и ракет противника, пишет Life со ссылкой на deutschesheer.de.

По информации немецкого издания, бундесвер получил 104 танка Leopard 2A7V, а поставки машины планируют осуществлять в 18 стран мира. Разработчики отмечают, что 2А7V создан с учетом 40-летнего опыта эксплуатации боевых машин на поле боя.

Leopard 2A7V получил новую систему управления огнем, новую оптику и вспомогательную силовую установку нового типа.

Ранее иностранные эксперты признали российский танк Т-14 «Армата» лучшим в мире. Немецкий Leopard 2 A7+ оказался на третьем месте, а американский Abrams не попал в тройку лидеров.