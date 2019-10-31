Директор физического института РАН отпущен под подписку

Директор Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский, который накануне был задержан, сообщил, что отпущен под подписку о невыезде.

Колачевский рассказал, что его процессуальный статус будет определен после допроса в Следственном комитете России вечером в четверг, передает «Интерфакс».

«Сказали, что я причастный человек», – пояснил он.

Ученый также рассказал, что в обысках, которые прошли накануне в институте, были задействованы сразу три силовых ведомства: СКР, ФСБ и МВД. По словам Колачевского, всего там было около 30 человек – «пара автобусов автоматчиков».

Напомним, в среду Колачевский был задержан группой людей в масках и с автоматами. По его словам, сотрудники полиции беседовали с ним в течение шести часов, после чего его повезли на обыск домой, а потом обратно на следственные мероприятия в институт.