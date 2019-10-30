По делу о хищении задержан директор Физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева РАН Николай Колачевский задержан по подозрению в хищении, сообщил осведомленный источник.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Помощница Колачевского Наталья Тарасенко сообщила, что в его квартире прошли обыски. Оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ и МВД, сообщает РЕН-ТВ.

«Претензии официально на бумаге не было. Проходят обыски. Сейчас мы едем к нему на квартиру», – сказала Тарасенко.

По данным телеканала, Колачевский задержан по делу о мошенничестве – якобы он завышал цены по госконтрактам.