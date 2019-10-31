В российской тушенке выявили нехватку мяса

Центр «Росконтроль» проверил качество тушенки российского производства. Выяснилось, что в большинстве образцов присутствует чрезмерно много жира и мало мяса.

Эксперты рекомендовали к покупке только три образца из 19, указывается в сообщении на сайте «Росконтроля».

Лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга изучили как образцы из свинины («Мясницкий ряд», «Ремит», «Честный продукт», «Главпродукт», «Сделано в СССР/Салют», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Скопинский», «Барс»), так и из говядины («Добротный продукт», «Главпродукт», «Спецпроект», «Русь», «Неприкосновенный запас», «Елинский», «Курганский стандарт», «Окей», «Сохраним традиции», «Рузком», «Йошкар-Олинский мясокомбинат»).

Первое место заняла марка «Честный продукт». В этой тушенке оказалось больше белка и меньше соли, чем в большинстве образцов. Некоторые замечания экспертов вызвал лишь внешний вид продукта.

В тройку лидеров также вошли говядина и свинина «Йошкар-Олинского мясокомбината».

В список товаров с замечаниями попали «Мясницкий ряд» и «Ремит», остальные же оказались в черном списке.

Отмечается, что все образцы соответствовали требованиям безопасности, однако во многих консервах оказалось больше жира и меньше мяса, чем положено по правилам.

Кроме того, в ряде марок обнаружены не заявленные в описании компоненты – камедь, каррагинан, животный белок и субпродукты. Многие образцы не соответствовали требованиям к консистенции – содержали мелкие куски мяса (меньше 30 гр) и фаршевую массу, а один из образцов при нагревании превращается в измельченную массу.

Ранее в российских сырах нашли нитраты. Также сообщалось о продуктах, в которых содержатся насекомые.

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