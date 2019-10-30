Названы продукты, в которых содержатся насекомые

Специалист «Росконтроля» Галина Ахметова рассказала, в какие продукты попадают частички насекомых и насколько безопасно их есть.

По словам эксперта, в 100 граммах макарон может находиться до 100 фрагментов насекомых, передает «Ридус».

«А для кофе аналогичный норматив допускает до 10% зерен с общим количеством следов поражения насекомыми или плесенью. Какао-бобы могут содержать до 4% зерен с насекомыми или плесенью. Это касается почти всех продуктов, даже замороженных овощей или свежих фруктов», – объяснила Ахметова.

Насекомые могут также находиться в изюме и других сухофруктах, грибах и в замороженном брокколи.

Кроме того, практически все консервы содержат небольшие частички личинок. Эксперт отметила, что употреблять такие продукты вполне нормально.

«Минимальная примесь насекомых в продуктах – это норма. При современных способах проверки и очистки продуктов питания от камней, мелкого мусора, жухлых, недоразвитых, плесневелых плодов практически полностью исключается попадание в них насекомых», – добавила эксперт.

По ее мнению, даже при тщательной проверке на производствах частички насекомых все равно могут попасть в продукты.

Также Ахметова объяснила, что на кондитерской фабрике действительно может быть антисанитария, и, например, в шоколад могут попасть вредные насекомые. Однако, по ее словам, это единичные случаи.

«Хитин и его производные, получаемые из панциря ракообразных, широко используются в пищевой промышленности для обогащения продуктов полезными пищевыми волокнами. При этом большое количество насекомых не выявлялось в перерабатываемом сырье», – подчеркнула она.

Ранее в ООН призвали человечество питаться насекомыми, поскольку это альтернативный источник питания при дефиците продовольствия.

В прошлом году в британских супермаркетах начали продавать жареных кузнечиков.