Минометные снаряды разорвались рядом с посольством США в Багдаде

«Зеленая зона» в столице Ирака подверглась минометному обстрелу, погиб один человек, сообщают СМИ.

Два минометных снаряда разорвались на блокпосту рядом с посольством США, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Shafaq со ссылкой на источник сообщает, что погиб иракский военнослужащий, передает РИА «Новости».