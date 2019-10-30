Путин назвал абсурдом претензии Украины к Газпрому на миллиарды долларов

Президент России Владимир Путин заявил, что претензии Антимонопольного комитета Украины к Газпрому на общую сумму в 7 млрд долларов являются абсурдными.

Он заметил, что Украина требует миллиардную компенсацию за то, что Газпром якобы является монополистом на украинском рынке транзита газа. «Хотя Газпром ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд», – передает слова Путина «Интерфакс».

На прошлой неделе Газпром инициировал арбитражное разбирательство в отношении Украины из-за штрафа в рамках антимонопольного дела. Речь идет о штрафе, который Антимонопольный комитет страны наложил на Газпром за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита», что российская компания считает «необоснованным и несправедливым».