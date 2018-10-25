Газпром начал арбитражное разбирательство против Украины

Газпром инициировал арбитражное разбирательство в отношении Украины из-за штрафа в 6 млрд долларов в рамках антимонопольного дела.

Разбирательство начато в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ – Комиссии ООН по праву международной торговли, передает РИА «Новости».

Российская сторона просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения.

Речь идет о штрафе, который Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на Газпром за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа». Российский холдинг назвал такой шаг необоснованным и несправедливым.