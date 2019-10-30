Госдеп США признал невозможность помешать «Северному потоку – 2»

Кандидат на пост посла США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон уже не сможет повлиять на реализацию Россией проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Российская сторона может завершить строительство этого газопровода – строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство», – сказал замгоссекретаря США Салливан, кандидатура которого рассматривается на пост посла США в Москве, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что введение санкций не сможет остановить строительство газопровода.

Кроме того, Салливан прокомментировал информацию о том, что у России нет некоторых технологий, необходимых для реализации этого проекта. «Мы должны обсудить с экспертами, что им (России – прим. ВЗГЛЯД) осталось сделать, и могут ли они завершить строительство самостоятельно. Но мне кажется, что они уже способны сделать это», – сказал он.

Между тем, ранее Салливан назвал противодействие строительству трубопровода «Северный поток – 2» первоочередной задачей, отметив, что завершение строительства трубопровода обеспечит России «огромный рычаг давления».