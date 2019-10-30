Кандидат на пост посла США в Москве решил бороться с «Северным потоком – 2»

Кандидат на пост посла США в Москве Джон Салливан назвал первоочередной задачей противодействие строительству трубопровода «Северный поток – 2». Об этом он заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

«Нашей первостепенной задачей является противодействие «Северному потоку – 2». <...> Это [строительство] представляет собой формирование [Россией] зависимости для осуществления контроля. <...> Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит [России] огромный рычаг [давления]», – сказал Салливан, который в данный момент занимает пост первого заместителя госсекретаря США, передает ТАСС.

Он также отметил, что Вашингтон в связи с этим хочет помочь Киеву, в том числе путем возможной «остановки [строительства] «Северного потока – 2», чтобы газ продолжил поступать [в Европу] через Украину».

Накануне в США предложили ввести новые санкции против «Северного потока – 2». А до этого там отмечали, что запуск «Северного потока – 2» нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы.

Между тем в среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах.

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