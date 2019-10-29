В США предложили ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Представитель Республиканской партии США Энди Барр предложил ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Разработанный Барром законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, помогающим трубоукладочным судам проекта «Северный поток – 2», использовавшимся для строительства трубопроводов, передает RT.

Кроме того, законопроект предоставит президенту США полномочия налагать санкции на субъекты, которые «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей».

По мнению Барра, «Северный поток – 2» необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе.

Новый законопроект является сопутствующим к законопроекту, ранее внесенному в сенат США и одобренном комитетом сената по международным делам.

Тем временем бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что отказ от проекта «Северный поток – 2» обошелся бы для стран Евросоюза «слишком дорого».

Министр обороны Германии и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр также заявила о невозможности остановки строительства «Северного потока – 2».

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