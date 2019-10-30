Во Владимирской области выясняют судьбу выделенных на здравоохранение средств

Следователи во Владимирской области провели обыски в самой крупной клинике региона из-за закупок техники по завышенным ценам, губернатор Владимир Сипягин отказался отвечать прессе на вопросы по этой теме, сообщают СМИ.

Документы из областной клинической больницы оперативники выносят целыми коробками. В них может оказаться доказательство, что томографы сюда закупали по завышенной цене, сообщает РЕН-ТВ.

По версии следователей, из областного бюджета без видимых причин пропали почти 20 млн рублей.

От вопросов про здравоохранение губернатор Владимир Сипягин убегает, даже когда никуда не торопится. На выходе из фитнес-центра он опять оказался неготовым общаться с журналистами. Так же поступают и его подчиненные. Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев игнорирует даже жителей Струнино. Они несколько лет добиваются не только ремонта больничного городка, но и человеческого отношения.

Только в прошлом году область отремонтировала первый этаж главного корпуса. А в этом – здание разобрали и начали ремонтировать снова.

«Были работы запланированы по замене перекрытий, что повлечет разрушение полностью первого этажа. Мы говорили, что нецелесообразно сейчас проводить ремонт. Халатность – такое отношение к расходованию бюджетных средств», – считает депутат совета народных депутатов Струнино Светлана Сергеева.

Во владимирском здравоохранении только деньги тратятся быстро, все остальное делается медленно. Например, за четыре месяца в фельдшерско-акушерском пункте в Бельково успели лишь заасфальтировать территорию. При этом открыть его должны до конца года. Такие же планы и на ФАП в Аббакумово.

Сложно сказать, достроят ФАП до конца года или нет. По крайней мере, сейчас рабочих на объекте нет. Но они точно здесь появляются: оставили пряники. Жителям остается надеяться, что в следующий раз чаепитием они не ограничатся.

Но даже если ФАП построят и завезут в него оборудование, он все равно будет пустым. В Аббакумово уже пять лет нет врача. В области не хватает 108 фельдшеров, то есть больше сотни населенных пунктов лишены первичной медицинской помощи. О здравоохранении главам региона, в том числе и Владимиру Сипягину, придется отчитываться перед президентом на Госсовете в Калининграде.