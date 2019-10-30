Подросток устроил стрельбу в здании школы в Москве

Столичная полиция начала проверку по факту стрельбы в школе, устроенной одним из учеников, сообщили в столичном главке МВД.

«В полицию поступило сообщение о том, что 29 октября один из учеников образовательного учреждения Войковского района Москвы принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания. В результате происшествия никто не пострадал, полицейские изъяли травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения», – сообщил источник ТАСС.

В ведомстве добавили, что полицейские начали проверку по факту инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в марте ученики начальных классов в Москве устроили стрельбу из пневматического пистолета.

