Украинский журналист назвал жителей Донбасса «парнокопытными»

Украинский журналист Остап Дроздов оскорбил жителей неподконтрольных Киеву частей Донбасса, сравнив их с парнокопытными животными.

В программе «Рандеву» с Яниной Соколовой на «5 канале» после просмотра сюжета из самопровозглашенной ДНР, где местные жители говорили о желании жить с Россией, Дроздов заявил, что раньше защищал этих людей, но потом передумал.

«Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на i расставил», – передает «Страна.ua» слова Дроздова.

Он также предложил лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства, а затем вновь начал оскорблять жителей Донбасса.

«В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший», – сказал Дроздов.

В свою очередь, журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева заявила, что собирается подать заявление против Дроздова о совершении преступления.

«Меня как уроженку города Горловка, который сейчас находится на неподконтрольной территории, очень сильно оскорбляет подобные высказывания Дроздова», – заявила Медведева.

Напомним, во вторник обе стороны конфликта в Донбассе уведомили о готовности к разведению сил и средств в Золотом, после чего о начале процесса заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Ополченцы тоже начали отвод сил в районе Золотого.

Минобороны Украины сообщило, что разведение войск здесь займет около трех суток.

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