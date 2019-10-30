ЛНР сбила беспилотник с ядом

На беспилотнике, который сбили над Луганской народной республикой, обнаружен яд, сообщило МЧС ЛНР.

БПЛА был сбит у линии соприкосновения. На борту беспилотника было неизвестное вещество, передает РИА «Новости».

Предварительный анализ показал, что «в порошке содержится вещество, имеющее признаки белкового яда растительного происхождения». Экспертиза продолжается.

Приняты меры по предотвращению «подобных диверсий на объектах жизнеобеспечения и коммунального хозяйства».

Напомним, Украина ответила на сигналы ЛНР и стороны начали разведения сил в районе населенного пункта Золотое.

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