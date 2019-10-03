Siemens отказался локализовать турбины в России по политическим причинам

Немецкий концерн Siemens отказался локализовать газовые турбины большой мощности в России по политическим причинам, заявил гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов.

По словам Липатова, «Силовые машины» обсуждали с Siemens, как привести структуру их совместного предприятия «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) в соответствие с новыми требованиями правительства по локализации в России производства газовых турбин, передает «Интерфакс».

«Когда мы с нашим акционером (Siemens – прим. ВЗГЛЯД) ездили на переговоры по СТГТ, объясняя им новые требования постановления правительства номер 719 и желая переформатировать сотрудничество в рамках этого СП, нам, цитирую, сказали: «Мы по политическим причинам сделать этого не можем», – сказал Липатов.

«Я в отрасли 20 с лишним лет работаю, Siemens все эти 20 лет ее (большую газовую турбину) локализует. Но если в реальности до сих пор не локализовали – значит, есть причины», – отметил гендиректор «Силовых машин».

Напомним, в середине июля в России началась опытно-промышленная эксплуатация первой отечественной газовой турбины большой мощности «ГТД-110М». После этого в России ограничили участие иностранных компаний в производстве газовых турбин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Siemens удержаться на российском рынке после скандала с запретом поставок немецких турбин в Крым.