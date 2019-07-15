Началась опытная эксплуатация первой российской газовой турбины большой мощности

В России началась опытно-промышленная эксплуатация первой российской газовой турбины большой мощности «ГТД-110М», об этом рассказал представитель Роснано.

«Основной этап испытаний <...> завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины», – сказал представитель госкорпорации, передает ТАСС.

«ГТД-110М» – это первая российская газовая турбина большой мощности, предназначенная для использования в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне от 110 МВт до 500 МВт.

Ранее Ростех сообщал, что рассчитывает разместить серийное производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М на площадях «Силовых машин».

В России нет производств газовых турбин большой мощности кроме совместного производства Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Такая зависимость от импорта вызвала крупный скандал, когда входящий в Ростех «Технопромэкспорт» в 2017 году перенаправил в подсанкционный Крым турбины Siemens.