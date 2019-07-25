Правительство ограничило участие иностранных компаний в производстве газовых турбин

Правительство обнародовало постановление, которое ограничивает возможность участие компаний с долей иностранного капитала свыше 50% в локализации в России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.

Турбины будут считаться российскими в случае, если у юрлица есть права на технологию, методики, патенты, права на конструкторскую и техническую документацию для производства, проектирования и модернизации продукции в России, передает «Интерфакс».

Отмечается, что таким юрлицом может быть только налоговый резидент РФ, неподконтрольный иностранным государствам, международным организациям, юридическим и физическим лицам и другим структурам.

В середине июля в России началась опытно-промышленная эксплуатация первой российской газовой турбины большой мощности «ГТД-110М». Ростех сообщал, что рассчитывает разместить серийное производство газовых турбин большой мощности ГТД-110М на площадях «Силовых машин».

В России нет производств газовых турбин большой мощности кроме совместного производства Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Такая зависимость от импорта вызвала крупный скандал, когда входящий в Ростех «Технопромэкспорт» в 2017 году перенаправил в подсанкционный Крым турбины Siemens.