РЖД подписали крупный контракт с Кубой

Дочка РЖД, ООО «РЖД Интернешнл» и Союз железных дорог «Железные дороги Кубы» заключили контракт о восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы стоимостью 1,88 млрд евро. Договор был подписан в ходе визита на Кубу премьер-министра Дмитрия Медведева.

Исполнитель по контракту должен будет провести работы по проектированию, ремонту и модернизации более 1000 километров железных дорог по российским технологиям и с использованием российских материалов и оборудования. Также он создаст единый диспетчерский центр управления движением поездов, сообщает «Интерфакс».

Согласно условиям контракта, российские транспортные вузы будут готовить и обучать кубинский персонал. В результате чего повысится безопасность и скорость перевозок, увеличатся грузопоток и мобильность населения.

ОАО «РЖД» и «Железные дороги Кубы» также подписали протокол о намерениях.

Ранее Иран предложил РЖД контракт на 3 млрд долларов.