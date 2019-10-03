Путин подсказал Макрону способ навести порядок в своей администрации

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о путях решения проблем в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

«Кто президент Франции – я или Макрон? Пусть он наведет порядок. Если ему кто-то мешает из подчиненных (Путин делает паузу и хлопает рукой по подлокотнику кресла – прим. ВЗГЛЯД) – поставь на место! Или поменяй», – сказал президент России, отвечая на вопрос о проблемах в администрации Макрона.

Вопрос касался слов Макрона о том, что некие «глубинные структуры» в его администрации препятствуют в налаживании отношений с Россией, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что не в курсе ситуации, поэтому и вопрос нужно адресовать не ему.

Трансляцию заседания ведет RT.

Отметим, что во Франции продолжаются акции протеста, на которые стали выходить в том числе сотрудники полиции.

Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции.