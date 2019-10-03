Путин высказался об успехах Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо отдать должное американскому коллеге Дональду Трампу в урегулировании ситуации в КНДР.

Президент США смог преодолеть демаркационную линию и начать переговоры, отметил Путин, передает РИА «Новости».

«Как только США решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики, появилась надежда на мирное урегулирование. Конечно, мы видим, что впереди много нерешенных проблем и впереди еще большой путь. Тут нужно отдать должное неординарным шагам Трампа», – пояснил российский лидер, сообщает ТАСС.

В конце сентября Москва представила новый план по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Предложения представлены Пхеньяну, Сеулу и Вашингтону.